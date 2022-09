Dopo la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco (0-2 a San Siro) in Champions League, l'Inter riporta l'attenzione al campionato per la sfida casalinga di sabato contro il Torino, protagonista di un avvio sprint. Inzaghi è pronto a dare di nuovo fiducia a Correa, per affiancare Lautaro Martinez davanti, mentre tra i pali si rivede Handanovic. Juric, sostituito da Paro per l'occasione, si affida a Sanabria, Vlasic e Radonjic per continuare a stupire. Calcio d'inizio alle 18 (match trasmesso in diretta su Dazn). Ecco le probabili formazioni:



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dimarco, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric