Donny van de Beek non esce dai radar dell'Inter. Accostato ai nerazzurri in più occasioni nelle ultime stagioni, l'olandese resta un'interessante pista per il club di Viale della Liberazione, alla ricerca di centrocampista da aggiungere alla rosa di Inzaghi. Marotta, rivela Mundo Deportivo, potrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane: un suo addio al Manchester United non è da escludere già a gennaio.