Inter, tra i pali piace Martinez del Genoa: incontro con l'agente

Un altro Martinez per l'Inter. Oltre a Lautaro presto il club nerazzurro potrebbe vantare nel proprio organico un altro giocatore che con il Toro argentino condivide lo stesso cognome. Nel mirino della dirigenza meneghina sarebbe infatti finito il portiere del Genoa Josep Martinez.



Secondo quanto riporta FCInterNews.it da tempo la squadra mercato della società lombarda si starebbe guardando attorno alla ricerca di un giovane profilo a cui affidare in futuro la difesa dei propri pali. Tra i giocatori sondati ci sarebbe anche quello dell'attuale numero uno del Grifone, rivale dell'Inter a San Siro appena due sere fa.



A tal proposito nei giorni scorsi l'agente del 25enne spagnolo, Sergio Barila, sarebbe stato ricevuto in visita dalla società nerazzurra nelle proprie strutture.