. Così il ds nerazzurro, interrogato da Sport Mediaset sulle voci di mercato riguardanti il reparto offensivo del club di Viale della Liberazione. Un commento, alla vigilia della prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, al quale dirigente dell’Inter era stato invitato, che sembrava chiarire la posizione della società meneghina sul centravanti da regalare a Simone Inzaghi per la corrente stagione.Come anticipato dai colleghi di Sportitalia e confermato da Calciomercato.com,A sollevare numerosi dubbi a Marotta e Ausilio sono stati i costi, considerati troppo eccessivi per portare a buon termine l’operazione. La richiesta dei Gunners (di almeno 40 milioni di euro) è stata considerata elevata in quel di Viale della Liberazione. La società nerazzurra ha lavorato per abbassare le richieste della squadra londinese, con un’offerta pronta da 30 milioni (con un possibile rialzo verso i 35) ma il tentativo di dialogo non ha portato gli effetti sperati. Ora per il centravanti si prospetta un duello serrato tra Monaco, Lens e West Ham.Tra i profili, dunque, rimasti per la dirigenza nerazzurra va depennato il nome di Balogun.In particolar modo per il secondo, le parole di Thiago Motta “Alla sua età è giusto considerare certe offerte" aprivano la pista di una possibile cessione da parte del Bologna. Una sorta di patto non scritto tra le parti in caso di arrivo concreto di un interesse di un top club.permetterebbe, tra l’altro, ai meneghini di riversare la restante parte del budget (intorno ai 20/25 milioni di euro) su di un nuovo rinforzo difensivo.Il Porto chiede 30 milioni ma l’Inter è convinta di poter chiudere la trattativa con un compromesso compreso tra i 25 e i 27 milioni di euro. La cifra è trattabile, serve solo azionare l’acceleratore.Defilata la pista che porta a Beto, al momento, vista come un investimento da svezzare.