IL TABELLINO

Un solo ex è stato protagonista di questa partita. Non, ma l’ex dell’altra sponda,. Alla prima palla buona, un gran gol, poi nella ripresa Sanchez ha messo la firma sotto un altro capolavoro e l’Inter è in semifinale di Coppa Italia. Oggi saprà se giocherà un altro derby (doppio) col Milan, oppure incontrerà la Lazio, ma per Inzaghi è un altro bel passo in avanti. I 10 giorni che possono decidere la stagione nerazzurra (derby in campionato, Roma in Coppa Italia, Napoli in campionato e Liverpool in Champions) erano iniziati nel peggiore dei modi, maAl rilancio dei nerazzurri ha contribuito anche la fragilità della Roma nel primo tempo, soprattutto nel primo quarto d’ora, quando un incredibile e continuo giramento di testa stava per metterla subito fuori dalla sfida.altre due occasioni di testa di Skriniar e di Dzeko nei primi 15'. Se l’intento era quello di cancellare subito gli effetti nocivi del derby, la missione è stata subito centrata. La Roma era frastornata, annientata dal ritmo, dalla velocità e dalla qualità dell’Inter. Ha cominciato a frenarla nell’unico modo possibile, con i falli, sei in quel quarto d’ora, un pezzo di gara in cui la difesa romanista era a soqquadro. Sul gol (da applausi per come è stato pensato, costruito e realizzato) ha sbagliato per primo Ibanez (lancione impreciso intercettato da Perisic), poi Karsdorp (in ritardo sullo scatto e sul cross di Perisic), infine Smalling (intervento di testa a vuoto).. Sulla traversa di Barella, altra dormita (a cominciare da Veretout), nessun romanista è uscito a chiudergli la strada e l’ex cagliaritano ha fatto partire una bordata terrificante.Dopo quell’allucinante quarto d’ora, la Roma ha messo la testa oltre la metà campo e D’Ambrosio, su cross di Mkhitaryan, stava per segnare nella sua porta. E’ stata una scossa per Mourinho che si aspettava un ritorno a San Siro di un altro tipo. La Roma ha avuto l’unica occasione del suo primo tempo con Zaniolo, su assist di Abraham, ma il sinistro del biondo romanista era troppo centrale ed è finito fra le braccia di Handanovic.a, l’Inter ha abbassato il ritmo ed è passata alla gestione della gara, spettava alla Roma creare le premesse per il pareggio. Ma quando i giallorossi entravano in possesso della palla non trovavano varchi, si muovevano con una manovra lenta che il disorientato Veretout e il poco presente Oliveira non riuscivano mai a rendere pericolosa. Nei duelli diretti, l’Inter aveva quasi sempre il sopravvento: Brozovic dettava il gioco come al solito nonostante il controllo di Mkhitaryan, Barella batteva nettamente Veretout nella corsa e negli spunti offensivi e Vidal frenava Sergio Oliveira.Per cercare di allargare la difesa della sua vecchia squadra, Mourinho teneva Zaniolo molto largo sulla destra e in effetti l’idea di Josè dava qualche risultato perché portava Bastoni quasi sulla fascia e lo sottraeva alla costruzione del gioco. Nel finale del primo tempo, ricadendo a terra dopo un contatto proprio con Zaniolo,Al suo posto è entrato De Vrij. A inizio ripresa anche la Roma ha perso per infortunio uno dei suoi difensori, Ibanez, ed è entrato Kumbulla.Molto meglio la Roma di inizio ripresa rispetto al primo tempo. Aveva un’altra voglia, un altro spirito, più determinata e più aggressiva. Cominciava a farsi pericolosa e ora l’Inter aveva ragione di temerla. Mkhitaryan ispirava la manovra offensiva e anche dietro adesso erano più sicuri. Sergio Oliveira è finalmente arrivato alla conclusione che, deviata da Brozovic, è stata messa in angolo da un guizzo di Handanovic., prima che Di Bello fischiasse la posizione di fuorigioco del talento romanista.L’Inter ha fatto capire alla Roma come avrebbe interrotto la sua momentanea supremazia, con i tiri dalla distanza. Sul primo, di Barella, Rui Patricio ha fatto una paratona. Sul secondo, di, niente da fare: non lo avrebbe preso nemmeno in elicottero.. La Roma ha protestato per un contatto Vidal-Sergio Oliveira poco prima del gol, ma anche al Var l’azione è sembrata regolare. Sul 2-0 Mourinho ha cambiato tutto il centrocampo (dentro Cristante e Pellegrini, al rientro dopo 4 gare), fuori Veretout e Sergio Oliveira, ma niente è cambiato. Dall’altra parte è entrato prima Lautaro Martinez al posto di Dzeko, poi nel finale Dumfries, Calhanoglu e Vecino per Barella, Vidal e Perisic e piano piano la partita si è spenta.Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni (45' pt de Vrij); Darmian, Barella (40' st Calhanoglu), Brozovic, Vidal (40' st Vecino), Perisic (40' st Dumfries); Dzeko (31' st Martinez), Sanchez. A disposizione: Cordaz, Radu, Dimarco, Kolarov, Ranocchia, Gagliardini. Allenatore: InzaghiRui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez (1' st Kumbulla); Karsdorp, Oliveira (25' st Pellegrini), Veretout (25' st Cristante), Vina (31' st El Shaarawy); Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham (44' st Afena-Gyan). A disposizione: Boer, Fuzato, Bove, Maitland-Niles, Perez, Shomurodov, Zalewski. Allenatore: MourinhoDi Bello di Brindisi2' pt Dzeko (I), 23' st Sanchez (I)Ammoniti: Zaniolo, Mancini, Mourinho (All.) (R). Recupero: 3' pt, 4' st.