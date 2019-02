"L'Inter è alle prese con tre casi nel proprio spogliatoio, problemi seri per Spalletti che si ritrova nel caos". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport: "Miranda e Perisic hanno prima chiesto la cessione poi sono rimasti, ma non sono felici. Nainggolan invece ormai è in rottura dopo l'ennesima prestazione deludente, un altro caso serio".