Marotta e Ausilio sono al lavoro sul mercato in uscita. Lo Sporting Lisbona vuole riscattare il portoghese Joao Mario, ma con uno sconticino rispetto ai 10 milioni chiesti.



Un altro centrocampista di proprietà dell'Inter in scadenza di contratto nel 2022, il belga Radja Nainngolan, è destinato a una partenza definitiva. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche l'uruguaiano Matias Vecino sarà messo in vetrina.