Il rinnovo di Milan Skriniar continua a tener banco nei pensieri della dirigenza dell'Inter. Nel caso in cui lo slovacco decida di non firmare il prolungamento del contratto, il club nerazzurro sta già pensando ad eventuali sostituti. In cima alla lista delle preferenze, secondo Sport Mediaset, c'è Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Sul taccuino di Marotta, ci sono anche i nomi di Kalidou Koulibaly e Chris Smalling.