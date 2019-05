È già capitato, nella storia dell'Inter, qualche inciampo nelle partite decisive. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come adesso la paura potrebbe giocare un ruolo determinante per il futuro.



“Padrona del suo destino. Domenica prossima battendo in casa l’Empoli avrà la certezza della Champions. Ma all’Inter non basterà ripeterselo ogni minuto della settimana davanti allo specchio per sciogliere il grumo di paura che si è piantato nel cuore. Troppi scheletri nell’armadio, dalla Mantova di Sarti al 5 maggio. E salteranno fuori tutti. Ancora una volta si è ridotta a tuffarsi sul filo di lana per conquistare un traguardo”.