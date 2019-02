Il Corriere dello Sport accende i riflettori sull'Inter e spiega come ad Appiano Gentile ci siano proprio tutti gli ingredienti per rendere il clima abbastanza pesante attorno alla squadra.



“Nulla fin qui è stato negato a Marotta. Arrivato alla Pinetina, diciamolo, già parecchio provato da una separazione che sa tanto di brutale e mai chiarita del tutto. Lui, l’uomo del dialogo e della temperanza, finito nella terra torva dei ferri corti e degli sguardi obliqui. Tutti contro tutti e ognuno forte del diritto di parola e dell’abuso di social. Non manca niente al feuilleton permanente chiamato Inter. Il bravo Allenatore che fissa il vuoto, i bravi Calciatori che si fissano in cagnesco, slavi contro latinoamericani, il Capitano degradato, la Sorella del Capitano, l’Ex Presidente nostalgico che dice la sua. Su tutto e su tutti, la Moglie Procuratrice che dice anche lei la sua, ma soprattutto la esibisce in ogni dove, femmina padrona che invade ed erotizza tutto ciò che le sta intorno, dal ragazzo ora marito e non più capitano Icardi all’intero mondo nerazzurro. Una femmina, non a caso, di nome Wanda, già moglie del barone Von Masoch, l’uomo che pretese di sottoscrivere, da contratto, la sua sottomissione”.