Tutto confermato: Marcus Thuram è prossimo a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Ed esattamente come era emerso già nella giornata di ieri, lo sbarco dell'ormai ex attaccante del Borussia Monchengladbach sul pianeta nerazzurro è previsto per la mattinata di domani. L'attaccante francese classe '97 atterrerà nelle prime ore di martedì a Milano e inizierà il tradizionale iter di visite mediche all'Humanitas di Rozzano, idoneità sportiva presso il Coni e il blitz in sede per la firma dei contratti.



Thuram, a lungo obiettivo di mercato pure del Milan per rinforzare l'attacco e trattato anche da Paris Saint-Germain e Lipsia, arriva a parametro zero all'Inter e si legherà alla squadra allenata da Simone Inzaghi fino all'estate 2028, andando a percepire un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione.