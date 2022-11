L’Inter scaccia la crisi e si libera del Bologna con un punteggio tennistico. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che attribuisce molte responsabilità agli uomini di Thiago Motta.



“Ma cos’è questa crisi? Sei gol al Bologna, aggancio all’Atalanta e alla Lazio, rientro nella zona Champions allargata, risposta immediata allo scivolone con la Juve. Come un set da venti minuti contro un rivale che arriva dalle qualificazioni e viene preso a pallate senza pietà, 6-1, bum-bum. Tutto perfetto, fin troppo, per non sospettare la complicità del Bologna. Dopo venti minuti quasi perfetti, arricchiti da un game, pardon, da un gol che aveva suggerito chissà quali scenari per Inzaghi e soci, è come i ragazzi di Motta si siano spenti all’improvviso. Scomparsi. Annichiliti. Non basta il nervosismo per una decisione sbagliata dell’arbitro a giustificare lo sdoppiamento di personalità”.