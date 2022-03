Vi avevamo raccontato dell'avvenuta firma sul rinnovo e adesso è giunto anche il momento degli annunci. Dopo una lunga trattativa, Marcelo Brozovic e l'Inter hanno trovato l'accordo per estendere il rapporto lavorativo e oggi ad Appiano Gentile i fotografi si disporranno per immortalare il momento. Sempre in giornata, i nerazzurri dovrebbero annunciare ufficialmente il tutto.