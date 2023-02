L'ultima partita stagione di Handanovic è stata il 1° ottobre con la Roma. Una sconfitta a San Siro per 1-2, tra l'altro. Fascia da capitano al braccio, quella che poi è passata a Skriniar e ora è di Lautaro Martinez. Samir intanto si è accomodato in panchina. Dalla gara successiva Inzaghi ha fatto lo switch promuovendo Onana titolare,. Un'idea che più passano le ore e più prende corpo, lo sloveno giocherebbe la nona partita in questa stagione proprio contro la sua ex squadra.Il bilancio di Handa contro l'Udinese è positivo: su 19 partite giocate ne ha vinte 11 e perse 5, 3 pareggi.. Era il 18 settembre e l'Inter era ancora in fase di rodaggio, a cinque mesi di distanza da quella partita Handa potrebbe tornare titolare nell'Inter.All'Udinese lo lega la striscia di. Il portiere si sentiva pronto per il salto in una big, due anni dopo infatti è arrivata l'Inter per il dopo Julio Cesar. Oggi sulla carta è il vice Onana, la società e Inzaghi sono stati chiari sulle gerarchie tra i pali ma oggi potrebbe esserci un'occasione per Handanovic. Proprio contro la 'sua' Udinese, per 90 minuti da ex.