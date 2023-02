chiude il programma degli anticipi del sabato della 23esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 20.45. Tutto esaurito a San Siro dove potrebbe arrivare una nuova contestazione da parte della Curva Nord nei confronti di Simone Inzaghi, già criticato per il pareggio in trasferta ottenuto contro la Sampdoria. Anche Sottil non se la passa meglio con i suoi bianconeri che restano senza successi da 3 gare consecutive.L’Inter ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in Serie A (7V, 2N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match d’andata lo scorso 18 settembre. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due match di campionato, con Simone Inzaghi alla guida solo una volta ha registrato più clean sheet di fila in Serie A (sei tra novembre-dicembre 2021). L’Udinese è la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17, di cui tre contro l’Inter nel match d’andata.L’Udinese è la squadra contro cuiha vinto più partite in Serie A (12 su 15 sfide); il bosniaco ha realizzato quattro reti contro i friulani nel torneo (tutte con la Roma tra il 2016 e il 2019). A partire dalla scorsa stagione, nessun difensore ha segnato più reti (esclusi rigori) dinei maggiori cinque campionati europei (otto, al pari di Achraf Hakimi).Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto.