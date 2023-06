Dopo 33 anni, si conclude la carriera di Roberto Samaden in nerazzurro.

Il percorso, costellato di trionfi e intuizioni, ha contribuito alla crescita nel Settore Giovanile del nostro Club.

Buona fortuna, Roberto! #ForzaInter — Inter (@Inter) June 30, 2023

La notizia era già stata annunciata a più riprese al punto cheha già individuato e iniziato a far lavorare il suo sostituto ma con la scadenza del contratto nella giornata di oggi, ora l'annuncio è diventato ufficiale e, dopo 33 anni,dice addio alla società nerazzurra dove ha portato all'eccellenza assoluta il settore giovanile. Per il dirigente italiano, che ha scelto di cambiare vita in seguito alla scelta della proprietàdi diminuire gli investimenti sul vivaiosi apre ora la porta dell'Atalanta mentre a Milano è arrivato al suo posto"Ogni anno ci poniamo come obiettivo principale quello di far crescere i nostri ragazzi". Con questa linea guida, con questo missione, Roberto Samaden per 33 anni si è mosso nel Settore Giovanile dell’Inter. Dal 1990, quando ha intrapreso la carriera di allenatore dei Primi Calci nel nostro Club, a oggi, quando saluta, al termine della sua bellissima avventura in nerazzurro.Un percorso lungo, costellato di trionfi, di miglioramenti, di intuizioni. Una crescita personale andata di pari passo con quella della struttura societaria giovanile: dopo l’esperienza di allenatore, nel 2005 Samaden diventa Responsabile dell’Attività di Base, per poi, nel 2010, diventare il direttore del Settore Giovanile.Tanto lavoro, con l’obiettivo di formare i giovani del Settore Giovanile: come futuri uomini, innanzitutto, come futuri professionisti, come futuri calciatori. Una strada perseguita a più livelli, lavorando sul piano tecnico, culturale, delle infrastrutture".