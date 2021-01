Brutte notizie per l'Inter e per Danilo D'Ambrosio, infortunatosi ieri contro la Sampdoria. Il difensore ex Torino rischia di restare ai box diverse settimane. Questo il comunicato sulle sue condizioni: "Esami clinici e strumentali per Danilo D’Ambrosio questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di ieri durante la gara contro la Sampdoria. Gli esami hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana".