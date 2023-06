Bilgilendirme



Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

2023/24 non avrà a disposizione. L'attaccante bosniaco non ha rinnovato il suo contratto in scadenza 30 giugno 2023 con i nerazzurri e ha scelto di dire addio a parametro zero e diLa mossa turca ha scombinato i piani di Marotta e Ausilio che avevano offerto al giocatore un prolungamento annuale con opzione per un'altra stagione a cifre leggermente inferiori rispetto ai 5 milioni di euro attuali,Il club turco ha invece propostopari a quello che l'ex Roma e Manchester City percepiva a Milano. E ora la notizia è anche ufficiale con il Fenerbahce che ha pubblicato sul proprio sito web e sui canali social l'annuncio dell'accordo trovato, ma che dovrà essere vidimato al superamento delle visite mediche di rito.NEWS, L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Successivamente verrà presentato al pubblico. Fenerbahçe Sports Club