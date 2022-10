Attraverso il proprio sito ufficiale,ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2022/23. Una divisa attesa sopratutto perché con l'annuncio ufficiale arrivano due indizi importanti per il futuro. Il primo è legatoin odore di essere "cancellato" per i problemi sui pagamenti, che invece continua ad essere presente sul petto. L'altra è la conferma dicome testimonial, questo un indizio forse un po' più debole, ma comunque importante per il futuro del giocatore.La maglia è totalmente gialla con innesti nerazzurri soltanto su colletto e maniche. "Il colore giallo e la città di Milano rappresentano la mia identità. Sono gli elementi indispensabili per la mia evoluzione. La mia comunità ha sempre ispirato il mio percorso. La nuova era è urbana. Il futuro è ora. L'obiettivo è innovare e stupire il mondo" è il claim che accompagna il lancio sul sito web.Un viaggio ha sempre un punto di partenza e uno di arrivo, ma sono le storie a definirne il percorso. Quello delle maglie dell'Inter della stagione 2022/2023 si conclude a Milano con il lancio del Third Kit. Il ritorno del giallo. Colore presente nella storia interista fin dalla fondazione con l'oro, elemento distintivo del logo disegnato nel 1908, e oggi presente anche nella nuova visual identity del Club. Proprio il nuovo giallo, colore vibrante e acceso, introdotto nel 2021, fa il suo debutto sulla divisa dell'Inter, nel segno anche di una continuità con le maglie utilizzate dalla squadra nella sua storia.la prima volta nella stagione 1980-1981 e poi successivamente, tra gli anni Novanta, i primi anni Duemila, fino poi al 2015-2016. Un colore comparso anche su divise utilizzate in amichevole o in quelle del portiere. Un colore che fa parte dell'identità del Club ma che rappresenta anche un forte segnale di stile, con un legame profondissimo con Milano e con la sua community. Il DNA della città è esaltato dal Kit: all'interno del colletto è presente la scritta Milano, mentre i bordi blu e neri incorniciano il giallo della maglia.