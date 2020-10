Ansia Lukaku in casa Inter. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il club nerazzurro ha annunciato: "Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno".



STOP - Niente Parma, dunque, per il belga. A forte rischio anche la sfida di mercoledì al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.