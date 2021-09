Alessandro Bastoni non ci sarà domani contro la Sampdoria. Il difensore dell'Inter che è stato fra i protagonisti della vittoria dell'Italia contro la Lituania è stato oggi valutato dallo staff medico nerazzurro che lo ha sottoposto ad esami strumentali a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. I test medici hanno evidenziato un leggero risentimento che sarà rivalutato lunedì e lo mette quindi out per la sfida di domani e in dubbio per l'esordio di Champions di mercoledì contro il Real Madrid.



IL COMUNICATO

Esami strumentali questa mattina per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedí.