Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il nome di Rafael Leao, attaccante del Lille è sui taccuini del ds dell'Inter Piaro Ausilio dal 2017 quando con la maglia dello Sporting abbatté la Juventus in Youth League. Il ds nerazzurro provò ad acquistarlo già l'anno scorso quando in casa Sporting si abbatté il problema dei rapporti coi tifosi che portò tanti giocatori a rescindere il proprio contratto. Ne approfittò il Lille che, ora, ha fissato un prezzo monstre per lui.