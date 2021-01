Il nuovo anno dell'Inter è iniziato con una prestazioni da montagne russe, questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non poteva che essere un ottovolante la rincorsa dell’Inter. Nel senso di montagne russe, su e giù, testa-coda, subito una salita inattesa, poi un falsopiano, infine in picchiata verso l’ottavo successo consecutivo. Velocissimi, con il vento che scompiglia i capelli, a occhi chiusi per le emozioni. Come non succedeva dai tempi di Mou e di Mancini, mentre Strama, Pioli e Spalletti s’erano fermati a sette”.