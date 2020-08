Dopo Andrea Pinamonti un altro giovane attaccante di proprietà dell'Inter potrebbe presto passare al Genoa.



Il neo direttore sportivo dei liguri, Daniele Faggiano, fin dai tempi della sua militanza al Parma segue con estrema attenzione l'evoluzione di Darian Males, 19enne centravanti svizzero che i nerazzurri stanno per acquisire dal Lucerna.



Una volta definito l'acquisto il club meneghino vorrebbe mandare il ragazzo in prestito in un club di A, in modo da fargli prendere confidenza con il nostro calcio e allo stesso tempo monitorarne da vicino la crescita. E proprio il Genoa, oltre al Parma, sarebbe secondo il Secolo XIX il club del possibile debutto in Italia di questo promettente attaccante elvetico.