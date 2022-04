Con la matematica qualificazione in Champions League arrivata nell'ultima giornata di campionato, l'Inter dovrà corrispondere alla Roma 1,5 milioni di euro come bonus per l'arrivo di Edin Dzeko la scorsa estate. Scatta anche il bonus per Joaquin Correa: l'argentino era arrivato per 5 milioni di prestito più 25 di riscatto, ora la Lazio incasserà un ulteriore milione di bonus.