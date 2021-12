Hakan Calhanoglu è sempre più importante nell'economia di gioco di Simone Inzaghi, con i due assist di ieri, il turco, si è portato a quota sette assist, un bottino importante che ha finora aiutato molto l'Inter. È quanto fa notare la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha divelto lo 0-0 con il solito corner di Calhanoglu, un cross teso e preciso su cui si è avventato Perisic, bravo ad annacquare le marcature predisposte e a infilare di testa in rete. Nel campionato in corso sono già cinque i gol dell’Inter generati da Calhanoglu su calcio d’angolo: Skriniar (contro il Genoa); Dzeko (contro la Fiorentina); Perisic (contro il Napoli); Martinez (contro il Cagliari); ancora Perisic (ieri sera). Cinque assist dalla bandierina per il turco, al momento primatista assoluto della specialità nei cinque campionati europei. Il Calha-corner scompiglia, facilita, spiana, e non è neppure facile decodificarlo perché il turco sa variare le traiettorie e i punti di caduta, non serve la palla sempre allo stesso modo o nello stesso punto”.