L'Inter con il Cagliari è una macchina da gol. Come ricordato da Opta, infatti, l'Inter ha mancato l'appuntamento con il gol solo in una delle ultime 35 partite di Serie A contro il Cagliari, nella sconfitta per 0-2 dell'aprile 2013 - in media per i nerazzurri due reti a partita nel parziale.