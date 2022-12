Ultime sulla trattativa tra l’Inter e Milan Skriniar per il rinnovo del contratto dalla redazione di Sky: “L’Inter ha fatto il massimo con Milan Skriniar, ora palla al calciatore che deve dare una risposta. Ci sarà un confronto entro un paio di settimane tra le parti e si capiranno le intenzioni del giocatore. Non c’è una deadline, ma deve comunque pianificare la nuova stagione e un conto è farlo con Skriniar, un conto senza. In base alla scelta, l’Inter deve anche impostare il mercato di gennaio e quindi può cambiare qualche scenario già nell’immediato”.