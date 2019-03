Keita Baldé è pronto a tornare in campo. Come ha annunciato lui stesso ieri con un post su Instagram, l'attaccante senegalese dell'Inter ha recuperato dall'infortunio: oggi arriverà la convocazione per la partita di domani contro la Spal. Secondo Tuttosport, l'ex Lazio e Monaco giocherà almeno uno spezzone di gara per mettere minuti nelle gambe in vista della partita di giovedì contro l'Eintracht Francoforte.