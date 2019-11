Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell'Inter, Matias Vecino, parla della sfida contro il Torino.



“Come ho trovato la squadra al ritorno dalla nazionale? Bene, sono tutti carichi, chi è rimasto ha lavorato forte. Arriviamo pronti a questa partita. Gli infortuni? È sicuramente un peccato aver fuori tanti giocatori e speriamo di recuperarli al più presto perché ci sono ancora molte partite ravvicinate, ma quelli che sono qui stasera sono pronti a portare a casa i tre punti. Servirà un po’ di tutto, verrà fuori una partita sui duelli più fisici e sui contrasti. Ci dobbiamo far trovare pronti per questo tipo di gara. Campo pesante? Non è sicuramente la situazione ideale. Ci dobbiamo adattare ed essere bravi subito a entrare in contatto con il campo ed essere attenti ai rischi che questo campo comporta. Al di là del campo restano i tre punti e dobbiamo portarla dal lato nostro”.