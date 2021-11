Matias Vecino non ci sta e il poco minutaggio concessogli da Simone Inzaghi lo ha portato allo sfogo degli scorsi giorni che somiglia tanto ad una richiesta di addio. L'Inter non chiuderà ad una cessione a gennaio e il suo eventuale addio (piace a Roma e Napoli) aprirà le porte di Appiano Gentile al connazionale Naithan Nandez che ha ottenuto da Giulini la promessa dell'addio in direzione Milano sfumata in estate.