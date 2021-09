Intervistato dal canale ufficiale del club il centrocampista dell'Inter, Matias Vecino, ha presentato così la gara da ex contro la Fiorentina.



LA FIORENTINA - "Siamo in un buon momento, non sarà facile ma abbiamo tutto in regola per portare a casa i tre punti. La Fiorentina? Mi aspettavo che facessero bene perché in generale hanno una buona squadra, si vede grande entusiasmo con il cambio di allenatore. Dovremo stare attenti e fare la nostra partita perché non sarà facile".



SIAMO PIU' LIBERI - "Quest’anno vedo una squadra libera che attacca con tanti uomini, abbiamo fatto tanti gol, ma vedo una squadra anche brava a difendere che è la cosa più importante. Siamo però solo all’inizio e dobbiamo confermarci".