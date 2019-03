La Gazzetta dello Sport parla del derby vinto dall'Inter e spiega come Matias Vecino, decisivo all'andata con un assist, abbia realizzato il vantaggio in prima persona nella gara di ritorno, questa volta raccogliendo la sponda di Lutaro.



“Un derby bellissimo, come meritavano gli 80 anni di Giovanni Trapattoni. Emozionante ed appassionato come la vita del Trap. Ha vinto l’Inter perché ci ha messo più cuore, più orgoglio e perché Spalletti, nella settimana dei sarti toscani, una sorta di Pitti Mister, ha fatto eco ad Allegri e ha giocato l’idea decisiva: Vecino trequartista. Lo ha mandato in gol Lautaro che poi ha segnato anche il terzo. Notare: all’andata Vecino mandò in gol Icardi”.