Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Tottenham: "Abbiamo creduto fino in fondo alla vittoria. L'importante è crederci e ci siamo riusciti. Si tratta di un successo che può darci la svolta. Ma conta sempre il presente, ora dobbiamo pensare ad altro. Il gol? Beh, un segno del destino, ci abbiamo creduto. Una gioia forte, emozione grande come il gol contro la Lazio valso la qualificazione in Champions"