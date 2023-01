Inter-Verona, match della 18esima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Sabato 14 gennaio alle ore 20:45 (in diretta su DAZN e Sky, Now, Sky Go). Di seguito, le probabili formazioni.



INTER (3-5-2): Onana. Skriniar, Acerbi, Bastoni. Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco. Martinez, Dzeko



VERONA (3-4-2-1): Montipò. Dawidowicz, Hien, Ceccherini. Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig. Lazovic, Kallon. Djuric