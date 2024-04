Inter verso lo scudetto nel derby: i bookmaker quotano la seconda stella davanti al Milan

48 minuti fa



Lo scudetto nel giorno del derby? Per l'Inter è una possibilità sempre più concreta. La rete di Frattesi nel recupero a Udine ha mantenuto a 14 punti il distacco dei nerazzurri con il Milan, quando mancano solo sette giornate alla fine del campionato. Così, in caso di doppia vittoria contro il Cagliari e nella stracittadina, la formazione di Inzaghi si cucirà matematicamente la seconda stella sul petto. Una possibilità che i betting analyst offrono a quota 2. L'Inter insegue anche la possibilità di battere il record di punti in Serie A, attualmente detenuto dalla Juventus 2013/2014, che con Antonio Conte raggiunse 102 punti. I nerazzurri dovrebbero vincere tutte le partite restanti per portare a casa il primato, opzione che paga 9 volte la posta. Per quanto riguarda i gol subiti, la possibilità di chiudere con meno di 20 reti incassate vale 1,85 la posta.