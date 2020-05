Non rinnoverà con il Tottenham, ormai ci sono pochi dubbi. Jan Vertonghen ha rifiutato tutte le proposte di prolungamento arrivate dagli Spurs, il suo futuro sarà lontano dal nord di Londra, con ogni probabilità, anche dall'Inghilterra. A svelarlo è stato il diretto interessato, in un'intervista concessa a fine aprile a ​Play Sports Kot: "​Voglio giocare in Europa e imparare una nuova lingua. Spagna e Italia sono due opzioni, bisogna considerare anche la lunghezza del contratto che mi proporranno". In scadenza il prossimo 30 giugno, il difensore belga classe 1987 è in cerca di una nuova sfida, che potrebbe essere in Serie A.



INTER - Il suo profilo in queste settimane è valutato dall'Inter, a caccia di un difensore esperto di piede sinistro, che possa far crescere Bastoni e che possa permettere a Skriniar di tornare sul centro-destro, posizione nella quale si sente più a suo agio. Il belga, che guadagna circa 3,5 milioni di euro netti all'anno, piace molto, un tentativo verrà fatto solo se Marotta troverà una sistemazione a Godin, che è sul mercato, al di là delle smentite di rito.



ROMA - Vertonghen è sulla lista anche della Roma, ma al momento non è una prima scelta. L'obiettivo giallorosso è quello di riscattare Smalling, se non si arriverà a un accordo con il Manchester United, il nome dell'ex Ajax potrebbe tornare di moda. Ma occhio alla concorrenza, Vertonghen ha estimatori anche in Spagna, soprattutto Valencia e Betis Siviglia.