Marcelo Brozovic può dire addio all'Inter? Sì, ma non a qualunque cifra. L'Inter, che soltanto un anno fa ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti, è disposta per la prima volta a dirgli addio e ad ascoltare offerte da non meno di 30-40 milioni.