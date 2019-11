In molti hanno scomodato illustri paragoni del passato per descrivere al meglio la coppia Lukaku-Lautaro. Da Pulici-Graziani e Mancini-Vialli, passando per Cole-Yorke. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport costruisce anche un parallelo con una coppia musicale.



“Dal giorno del ringraziamento al black friday è un attimo. Ma no, non aspettatevi nulla da Lukaku e Lautaro, sconti questi due non ne fanno a nessuno. A Praga per due giorni consecutivi hanno avuto modo di ammirare una coppia mondiale: Al Bano e Romina martedì sul palco della Tipsport Arena, poi Lukaku e Lautaro due giorni fa di fronte allo Slavia. «Felicità» – per dirla in musica – è prendersi per mano, come hanno fatto i due andando a esultare dotto il settore ospiti. Felicità è un bacio alla maglia di Romelu: occhio, quelle sono dichiarazioni d’amore pesanti, per un nove che sta facendo bingo. Felicità è pure ritrovarsi ad Appiano e vestirsi con lo stesso identico maglione, raffigurante un rottweiler per nulla sazio delle 22 abbuffate”.