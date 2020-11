Neanche due mesi dopo aver lasciato la Spagna, Arturo Vidal torna nel paese iberico. Non più con la maglia del Barcellona, ma quella dell’Inter, da avversario del Real Madrid. E proprio il centrocampista cileno, che ha già segnato agli spagnoli con le maglie di Juventus e Bayern Monaco, sarà il protagonista del big match della 3ª giornata del Gruppo B di Champions League. Ne sono convinti i betting analyst che offrono il gol di Vidal a 4,25. Una marcatura "pesante" considerato che nessuno ha mai trovato la rete contro i Blancos con tre squadre diverse. Di contro, riporta Agipronews, il favorito al gol secondo i bookmaker è Karim Benzema, già a segno con il Borussia Moenchengladbach. Il francese ha segnato in Champions per la 16ª stagione di fila, stabilendo un record condiviso con Giggs e Messi, e un’ulteriore marcatura vale appena 1,95.