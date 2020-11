Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: "Per noi tutti le partite sono determinanti. Contro il Real Madrid sarà sicuramente una bella partita, importante per la classifica del girone. Lo affronterò come se fossi ancora un giocatore del Barcellona”.



DIFFERENZE COL VIDAL DELLA JUVE - “Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister e mettere sempre davanti la squadra”.



PRECEDENTI REAL - “Ai tempi del Bayern ero molto arrabbiato perché se fossimo andati vanto avremmo anche potuto vincere la Champions, ma domani è un’altra partita, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo”.