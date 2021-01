Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, autore del gol dell'1-0 nella sfida vinta contro la Juventus, sua ex squadra, parla a Sky Sport al termine del match: "​Gol arrivato contro la squadra più forte che c’è in Italia. Sono felice per il gol realizzato. Oggi abbiamo dimostrato, contro chi vince da 9 anni, di essere al livello per poter vincere lo scudetto. Questo può essere un aiuto, ci dà fiducia: siamo felici e pensiamo che possiamo arrivare fino in fondo". Primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter per il cileno, che era andato a rete anche in settimana, in Coppa Italia, contro la Fiorentina.