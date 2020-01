L'Inter non molla Arturo Vidal, ma deve pazientare. A Barcellona, infatti, non hanno ancora deciso se proseguire con Ernesto Valverde o meno: come riporta Sky Sport, se il tecnico dovesse essere confermato, il cileno partirebbe; se, invece, si optasse per l'esonero, l'ex Juve dovrebbe restare. Entro i primi giorni della prossima settimana verrà presa una decisione.