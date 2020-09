9.20 Si è conclusa la prima parte di visite mediche, sostenute al Coni, per Arturo Vidal. Il calciatore cileno ha raggiunto l'Humanitas di Rozzano per completare i test propedeutici alla firma.



8.15 Primo giorno di scuola per il neo-acquisto dell'Inter Arturo Vidal che, dopo lo sbarco a Milano nella serata di ieri, ha iniziato di primo mattino il classico iter che precede la firma del contratto e l'annuncio ufficiale da parte del club. Alle 8, il centrocampista cileno si è presentato al Coni per sostenere la prima parte di test medici , che saranno successivamente completati da quelli all'Istituto Humanitas di Rozzano.



Poi blitz in sede per la firma del biennale (con opzione per il terzo anno) a 6 milioni a stagione e le prime foto con la maglia dell'Inter - lo attende la 22 o la 8 di Vecino - e subito agli ordini di Conte, che medita di lanciarlo da titolare già nell'esordio in campionato contro la Fiorentina di sabato.