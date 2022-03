Il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, è sempre più vicino al Flamengo. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ci sia stato già un contatto tra il calciatore nerazzurro e il club brasiliano.



“Di Arturo, va detto, l’Inter ha sempre apprezzato la mentalità vincente, l’approccio positivo anche a fronte di un minutaggio limitato e di un rendimento lontanissimo da quello dei tempi juventini. Ma l’Inter ha il dovere di valutare bene il rapporto costi-prestazioni. I nerazzurri non possono permettersi di tenere ai margini della squadra un giocatore che sulle casse pesa per poco meno di dieci milioni lordi, 9,75 per l’esattezza. Anche perché lo stesso centrocampo avrà bisogno di ritocchi, di giocatori che facciano da backup sia a Barella sia a Brozovic. I numeri parlano chiaro: siamo a fine marzo, Vidal ha giocato da titolare solo due volte in tutto il campionato. Il Flamengo ha già contattato l’entourage del centrocampista. Secondo alcune indiscrezioni, nelle ultime ore ci sarebbe stato proprio un incontro con il club brasiliano, approfittando del fatto che il Cile ha giocato proprio la scorsa notte al Maracana di Rio. Intanto, Arturo non fa nulla per nascondersi. L’ultima trovata è la foto del suo profilo di TikTok, nella quale appare indossando proprio la maglia del Flamengo”.