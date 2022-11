L'Inter stringe i tempi per il rinnovo del contratto a Milan Skriniar. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, oggi è in agenda una video-call tra Marotta, Ausilio e l'entourage del difensore slovacco per limare ancora i dettagli riguardanti i bonus del nuovo accordo che dovrebbe legare "Skrigno" al club nerazzurro fino a giugno 2027 con un contratto da 6 milioni di euro netti all'anno. I suoi agenti sono all'estero e il calciatore rientrerà in Italia solo dopo il 24 novembre: allora potrà arrivare la firma, ma è oggi il giorno giusto per stringersi virtualmente la mano e incassare il definitivo sì del difensore.