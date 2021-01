Christian Vieri, ex attaccante, tra le altre, dell’Inter, nella sua intervista al Corriere della Sera torna sullo scontro Cuper-Ronaldo: “Erano cose loro, personali, non era giusto che mi mettessi in mezzo. Ronie è un fratello e la sua partenza mi ammazzò, però Hector è a sua volta un tecnico bravissimo: con lui sfiorammo scudetto e Champions, non fummo certo fortunati”