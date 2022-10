Qui sotto i casi principali da moviola della gara tra Inter e Viktoria Plzen



Arbitro: Ekberg (Sve)

Guardalinee: Culum e Nyberg.

Quarto uomo: Klitte.

Var: Dankert.

Avar: Dingert.



66' - Convalidato il 3-0 di Dzeko dopo un check del Var.



48' - Giallo a Pernika per un calcione a Dumfries



45' - Ammonito Mosquera per un intervento su Onana.



15' - Poteva starci il giallo per Pernica, che ferma Lautaro con un intervento duro.