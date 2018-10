Per averlo, l'Inter ha fatto di tutto. Era l'estate del 2015, Rey Manaj brillava alla Cremonese appena 18enne, promesse da talento verissimo. Perché il centravanti albanese mostrava mezzi tecnici e fisici fuori dal comune, la dirigenza nerazzurra ci ha investito strappandolo alla concorrenza della Juventus che lo conosceva bene e ha provato il sorpasso; niente da fare. Dopo le buone prestazioni in Primavera però Manaj ha deluso le attese: Pescara, Pisa e Granada senza lasciare davvero il segno, la giovane età come giustificazione, Rey matura e non molla. Tanto da riprendersi la scena come protagonista adesso all'Albacete.



SORPRESA E RECOMPRA - In estate, infatti, l'Inter ha scelto di cederlo in prestito con obbligo di riscatto, ovvero a titolo definitivo. Tra i 2 e i 2,5 milioni di euro la cifra versata nelle casse nerazzurre dalla società spagnola che milita in Segunda, la Serie B iberica. Manaj però all'Albacete è già diventato protagonista e idolo: 5 presenze, 4 gol segnati in poco più di 270 minuti, un palcoscenico che lo sta mettendo in ottima luce. L'Inter continua a tenerlo d'occhio da vicino perché detiene un diritto di recompra con valorizzazione in favore dell'Albacete, la dirigenza nerazzurra non perde di vista Manaj e i suoi progressi. Intanto, fa cassa mentre Rey acquista fiducia, spazio, esperienza e gol segnati. Ricordando quella volontà di strapparlo alla Juve, con l'affetto dei tifosi nerazzurri sempre dalla sua parte dopo quella frase: "Gli ex che criticano l'Inter non sono all'altezza di indossare la maglia nerazzurra, sputano nel piatto dove mangiano". Certe cose restano, intanto Manaj inizia a fare gol...