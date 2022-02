Gli sono bastati 32 minuti di rodaggio dalla panchina, più un'ora in Coppa di Francia, per trovare il primo e il secondo squillo con la maglia del Brest: Martin Satriano, giovane attaccante uruguayano in prestito dall'Inter alla squadra bretone, ha avuto oggi la prima chance da titolare in attacco contro il Troyes. Dopo 7 minuti il classe 2001 ha sbloccato il risultato con un gran tiro al volo su assist di Belaili, quindi, poco prima della mezz'ora, ha siglato la sua doppietta imbeccato da Honorat. Per Satriano si tratta dei primi due gol da calciatore professionista. Il Brest ha poi dilagato, portando a casa la partita con il risultato di 5-1 grazie alle reti dello stesso Honorat (2) e di Mounié.



E MAROTTA PRENDE NOTA - Satriano è stato fatto partire in prestito per via del poco spazio che Inzaghi gli avrebbe potuto garantire nella seconda parte di stagione. Solo 38 minuti complessivi in Serie A dopo un'ottima preseason e la sensazione di aver solo bisogno di fiducia in un club con meno concorrenza là davanti. Alla luce delle difficoltà di Lautaro Martinez e delle condizioni precarie di Correa, i nerazzurri hanno ovviato temporaneamente con Caicedo, ma la soluzione per la stagione 2022-2023 potrebbe essere già pronta tra cinque mesi. La stellina di Satriano, adesso, ha lo spazio per brillare in Bretagna.